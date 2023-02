Galád: ViOn sa určite zachráni. Po štyroch zápasoch alebo po štrnástich

"Na úvodnom tréningu jari sme si povedali, že nás čaká turnaj, ktorý má dvanásť mužstiev a štyri kolá. A všetci začíname s nula bodmi. My v tom turnaji chceme uspieť. ViOn sa určite zachráni. Buď to bude po štyroch kolách, alebo po štrnástich," uviedol tréner Ivan Galád pre oficiálnu webstránku klubu.

"Našim cieľom je jednoznačne záchrana. Chceme, aby aj jar bavila tak našich fanúšikov, ako záver jesene," dodal predseda predstavenstva Martin Ondrejka.

Galád zároveň vyzdvihol fungovanie klubu: "ViOn má svoje čaro. Donedávna som iba o ňom počul, teraz ho zažívam."

Posily hráčske i trénerské

Od januára pôsobí v klube aj asistent trénera Gergely Geri. Spolu s Galádom viedli v roku 2020 Nitru.

"Je to v podstate hotový tréner. Som veľmi rád, že mal veľký záujem o pozíciu asistenta. Chcel byť v tomto klube. Tešíme sa, že napriek tomu, že mal platnú zmluvu do leta v Trebišove, tak vyšli nám a jemu v ústrety. Patrí im za to poďakovanie," reagoval Galád.