VIDEO: Chlapec, ktorý prerástol súťaž. Zsigmond prvým kandidátom na Gól roka 2024

Ak všetko pôjde podľa plánu, od leta by som sa mal posunúť vyššie. Snáď mi to vyjde,“ praje si talentovaný Zsigmond.

Kevin Zsigmond je so sedemnástimi gólmi suverénne najlepším strelcom IV. ligy – Majstrovstiev regiónu Západ. Jeho meno sa už dlhšie spomína s profesionálnymi klubmi, no zatiaľ zostáva v Gabčíkove. I keď je jasné, že štvrtú ligu dávno prerástol.

Jeho métou je profesionálny futbal. Denne tvrdo pracuje, aby sa posunul vyššie.

„Niekto hrá ligu už v dvadsiatke, no ja stále verím, že sa mi to podarí. Cítim sa veľmi dobre a myslím, že by som to zvládol. Prajem si to z celého srdca,“ dodal 25-ročný hráč.

A komu krásny gól do siete Trstíc venuje? „Mojej snúbenici a rodine, ktorá ma vo futbale neustále podporuje. Gól posielam do neba dedkovi, ktorý nás nedávno opustil. Vždy ma podporoval, fandil mi a cestoval so mnou po turnajoch a zápasov. Dedko, toto je pre teba,“ uzavrel Kevin Zsigmond z ŠK 1923 Gabčíkovo, prvý kandidát na Gól roka 2024.

Tabuľka IV. ligy - Majstrovstiev regiónu Západ