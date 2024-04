V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas siedmeho kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Ružomberkom a Podbrezovou.



Hostia z Podbrezovej privítali minulý víkend na svojom trávniku Žilinu. Aj v tomto stretnutí si Železiari vypracovali viaceré sľubné šance, no opäť sa trápili v koncovke. Naopak, v závere prvého polčasu otvoril skóre Mário Sauer. Ten istý hráč skóroval aj v 84. minúte. Síce na konci duelu sa gólovo presadil Christophe Kabongo, no domácim sa už nepodarilo vyrovnať a prehrali 1:2.



Podbrezová doteraz získala 34 bodov, patrí jej priebežné šieste miesto a na svojho aktuálneho súpera, piaty Ružomberok, stráca deväť bodov.



Domáci Ružomberčania, pripravujúci sa na finále Slovnaft Cupu, cestovali v uplynulom kole do Dunajskej Stredy. Úvodné dejstvo prinieslo šance na obidvoch stranách. V druhom polčase bol v ofenzíve podstatne aktívnejší DAC, no prítomní diváci nevideli gól a stretnutie sa skončilo remízou 0:0.



Ruža má na svojom konte 43 bodov a nachádza sa na piatej pozícii. Od šiestej Podbrezovej ju delí deväť bodov. Naopak, na štvrtú Dunajskú Stredu stráca tri body.



Aktuálni súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ trikrát. V základnej časti išlo o veľmi špecifické súboje. Prvý vzájomný duel vyšiel podstatne lepšie Podbrezovej, ktorá doma vyhrala 5:0 a pod Čebraťom nastala zmena hlavného trénera. Druhý súboj prišiel na konci základnej časti, kedy Liptáci na svojom štadióne vyhrali 2:1. Bola to pre obidva tímy poriadna dráma, no po záverečnom hvizde sa vzhľadom k výsledkom na ostatných štadiónoch tešili oba kluby z postupu do prvej šestky. V nadstavbovej časti Ruža vyhrala na pôde Železiarov 2:0.