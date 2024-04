V súboji o ôsmu priečku sa stretne MFK Skalica proti AS Trenčín. Skaličania strácajú na svojho súpera presne tri body a v prípade ich výhry sa dorovnajú.



Domáci tím bol úspešný v posledných troch zápasoch. Poradil si so Zlatými Moravcami, Košicami a Michalovcami. Vo všetkých zápasoch inkasoval len po jednom góle. V Skalici je až trojica hráčov, ktorá strelila päť gólov. Sú nimi Daniel Smékal, Róbert Matejov a Adam Morong.



Hostia z Trenčína po vysokej výhre nad Zlatými Moravcami 4:0 podľahli na vlastnom trávniku Košiciam 1:2. V tejto sezóne so Skaličanmi raz prehrali a dvakrát odchádzali s remízou 0:0. Aj naďalej je v mužstve spod hradu Matúša Čáka najviac gólový Njegos Kupusović, ktorý má na konte sedem presných zásahov.