Slovensko sa pripravuje na veľký šampionát. Bude to výzva, vravia

"Je to pre nás výzva, že takýto veľký šampionát bude v jednej krajine. Kvalifikovaným tímom, ktoré ešte nepoznáme, a ich fanúšikom chceme ponúknuť to, čo je naše – slovenské. Chceme ponúknuť jedinečnú atmosféru, aby sme "zažili viac", čo je jeden zo sloganov nášho šampionátu.

"UEFA dbá aj na udržateľnosť podujatia, akým je napríklad triedenie odpadu, zelené riešenia v meste a na štadióne, čistotu, využívanie MHD. Druhá vec, na čo UEFA dbá, je odkaz podujatia."

ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne.