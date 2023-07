Prešov by mal mať štadión hotový do roku 2024. Stavať sa bude na etapy

Druhá etapa výstavby zahŕňa realizáciu ďalších tribún, stožiarov osvetlenia, verejného osvetlenia, ako aj úpravu parkoviska Björnsonova a ďalšie úkony.

Víťazná ponuka je vo výške 4,82 milióna eur bez DPH. Jej financovanie, ako aj kompletné zariadenie štadióna zabezpečí mesto Prešov z vlastných zdrojov.

Počas búrania pôvodného štadióna v roku 2018 bola plánovaná výstavba nového do dvoch rokov. "V duchu fair play priznávam, že toto nebolo zvládnuté.

Samozrejme, do toho prišlo viacero iných činiteľov, či už to bol COVID-19, kríza, drahé materiály a všetko to, čo do toho vstúpilo.

Dnes sme však vo finále, stavba sa už realizuje a ja pevne verím, že futbalisti, ale aj športová verejnosť si prídu na svoje," povedal predseda PSK Milan Majerský.

Nepredpokladajú problémy s výstavbou

"Naším cieľom je stihnúť všetky termíny, ktoré máme zazmluvnené, a dokončiť štadión tak, aby či už Prešov, alebo celé Slovensko bolo hrdé na to, že sa tu budú organizovať majstrovstvá Európy," doplnil primátor Prešova František Oľha.