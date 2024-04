Derby našlo nečakaného hrdinu. Výhru Slovana zariadil striedajúci obranca

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Obrovská škoda prehrať takýto zápas. Keď derby vyhrávate, nestáva sa často, že súper to otočí, obzvlášť, keď hráme doma. Mali sme dobrý prvý polčas, s ľahkosťou sme hrali, dobre kombinovali, išli sme do vedenia.

Aj keď Slovan mal kontry, mali sme zápas relatívne pod kontrolou. A myslím si, že práve to, že sme mali zápas vo svojich rukách, bol problém druhého polčasu. Hráči si asi mysleli, že aj druhý polčas bude vyzerať rovnako a absolútne sme to nezvládli.

Prvý moment – doslova sme im nahrali na prvý gól, zle sme odkopli na nohu hráča, potom prišiel center a gól. Potom už sa to s nami viezlo, hráčov to rozhodilo, nemali sme dobrú organizáciu. Slovan už v prvom polčase zmenil rozostavenie, vedeli sme, že pôjdu do 3-4-3.

Hrali sme proti tomu systému viacero zápasov, napriek tomu sme mali 20 minút zlú organizáciu hry, nevedeli sme si to na ihrisku uložiť a nezvládli to v hlavách. Neexistuje, aby sme zápas so Slovanom podcenili, ale mám pocit, že sme si mysleli, že Slovan bude taký ako v prvom polčase, ale bol úplne iný.

Slovan nás prevalcoval, mal veľa kontier, dosť pološancí, vyhrával súboje, viac behal a to bol kľúč k ich víťazstvu. Nakoniec, keď už sa to utriaslo na 1:1, čo by bol pre nás dobrý výsledok za daného stavu, sme ešte inkasovali.

Veľmi zle nám zahrala obrana, také chyby, ako v druhom polčase, som ich nespoznával. Zapríčinila to aj kvalita Slovana, ale nielen to. Také chyby nerobievajú, veľká škoda, že sme zápas nezvládli."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre diváka to bol dobrý zápas s dostatočným množstvom šancí, aj keď nie úplne veľkými, lebo Trnava ako vždy výborne bráni. Za prvý polčas sme si nezaslúžili v podstate nič. V druhom dejstve sme hrali výborne, agresívnejšie, viac sme začali behať, mali sme viac šancí a dali o gól viac ako Trnava.

Víťazstvo si vážim, tu sa nevyhráva ľahko, obzvlášť, keď Trnava ide do vedenia. Zvrátiť tu zápas nie je ľahké. Musel som po dlhšom čase zvýšiť hlas, od hráčov, ktorým som dal šancu, som chcel viac. Platilo to pre celé mužstvo. Boli sme k sebe v kabíne otvorení, kritickí, aj hráči si povedali svoje. Tak to má byť. Druhý polčas bol diametrálne odlišný od prvého.

Trnava podala dobrý výkon, hrali proti sebe dve najlepšie mužstvá s najlepšími divákmi. Chceme takto nejako dohrať ligu, motivovať hráčov teraz už nie je ľahké, ale keď si takto plnia povinnosti, tak sme najlepšie mužstvo v lige, čo sme potvrdili aj v Trnave. Spartaku želám úspech v pohári, je to pohárové mužstvo, takisto Ružomberok. Nech vyhrá lepší."