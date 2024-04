Uplynulé dni sa obe mužstvá ocitli v rozličných situáciach. Trnava dvakrát za sebou čelila na ihrisku súpera Podbrezovej, v oboch prípadoch odchádzala s úspechom na konte. Najskôr to bolo v nedeľu, po ligovom víťazstve 2:0. Gólovo sa vtedy presadila dvojica Marek Ujlaky a Samuel Štefánik, ako bonus naviac na oboch stranách došlo k nepremenenej penalte. Na strane „železiarov” zlyhal Roland Galčík, ešte pred ním neskóroval ani trnavský stredopoliar Filip Bainovič. Cez týždeň Spartak v obci blízko Brezna uhral bezgólovú remízu a potvrdil svoj postup do finále Slovnaft Cupu, v Košiciach si zahrá proti Ružomberku. Okrem posunu v pohárovej súťaži a zvýšenia náskoku na druhej priečke v lige urobil tím trénera Michala Gašparíka podstatný krok aj smerom k ďalšiemu ročníku, klub ukoristil prvého nového hráča. Český záložník Vojtěch Kubista príde ako voľný hráč z českej Mladej Boleslavi a podpísal zmluvu do konca júna 2026. Slovan minulý víkend neskóroval, domáca remíza 0:0 s Dunajskou Stredou však stačila na matematické potvrdenie šiesteho titulu za sebou. Súčasný náskok klubu z hlavného mesta na druhú Trnavu je momentálne už 16-bodový. Vo štvrtom derby sezóny sa rozhodne aj o tom, kto z rivalov bude mať za uplynulý ročník lepšiu vzájomnú bilanciu. Zatiaľ to je bratislavský tím, ktorý vyhral dva z troch duelov. Spartak triumfoval v tom poslednom hranom, na Tehelnom poli uspel v marci výsledkom 2:0. O góly sa vtedy postarali strelec vlastného zásahu Kevin Wimmer a trnavský útočník Michal Ďuriš.