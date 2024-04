Vzostup Dortmundu, pokles Juventusu i tlak na Xaviho. Čo priniesol návrat ligového futbalu?

"Skvelá situácia, do ktorej nás chlapci priviedli. Sme tam s ďalšími dvoma tímami, ktoré bojujú o najväčšiu trofej v Anglicku, uvidíme, ako to dopadne. Budem sa naozaj snažiť, aby sme si to užili," uviedol pre AP tréner Jürgen Klopp.

Do konca ligy zostáva deväť kôl a miernu výhodu Liverpoolčanov priznal aj tréner Pep Guardiola po bezgólovej remíze Manchestru City s Arsenalom.