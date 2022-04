Fortuna liga má nového rekordéra v počte štartov. Blízko je ešte jeden hráč

"Je to pekné číslo, teší ma to. Zažil som veľké množstvo spoluhráčov a trénerov, prežil veľa zápasov. Nebol som vážnejšie zranený, takže aj z toho vyplynul taký počet zápasov," povedal Ďubek podľa RTVS.

"Do Ružomberka som šiel v roku 2002 a nenapadlo by mi, že tam strávim taký čas," pokračoval nový rekordér a na margo vylepšenia uvedenej štatistiky doplnil:

Doterajší držiteľ maxima Pečovský nie je sklamaný, že o rekord prišiel. "Jedným očkom som to sledoval. Užil som si to na prvom mieste a teraz je tam Ďubo. Prenechám mu to s radosťou a nech si to užije aj on," zhodnotil.



Zaujímavosťou je, že súčasťou pondelkového duelu bol aj Igor Žofčák, michalovský líder nastúpil na svoj 419. duel v najvyššej domácej súťaži.

"Ďubo alebo ja, najväčší problém sme my sami. Keď prekonáme sami seba, už ten ďalší nie je problém. Keď budeme vládať, bude chuť a zdravíčko slúžiť, tak uvidíme, ako to bude ďalej," poznamenal michalovský stredopoliar.

Cez hranicu 400 zápasov sa v minulosti dostali aj Martin Poljovka (404) a Miroslav Barčík (403), obaja už ukončili profikariéru.