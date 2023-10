Malé ihrisko, množstvo divákov. Oravská obec chce opäť šokovať tím Niké ligy

„S pohárovými zápasmi s tímami z najvyššej súťaže máme skúsenosti. Vieme, čo od nich čakať. Mohla by to byť naša výhoda,“ pre Sportnet povedal prezident TJ Tatran Oravské Veselé Dušan Rejduga.

Zápas má úvodný výkop v utorok 3. októbra o 16:00 h. Naživo ho vysiela televízia Futbalnet.tv.

„Očakávame veľkú návštevu. Pred piatimi rokmi sme hrali so Slovanom, na ktorý prišlo 3 100 divákov. Ak by sa udialo niečo podobné, bolo by to fantastické,“ prezradil Rejduga.