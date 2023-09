Zápas storočia pre klub, životný výkon mladého brankára. Dokázal nemožné, chválil ho Guľa

Horné Saliby ležia medzi Galantou a Dunajskou Stredou. Medzi jeho fanúšikmi sú mnohí, ktorí pravidelne chodia aj do MOL Arény. Kluby majú dobrý vzťah aj na mládežníckej úrovni.

Aj vďaka tomu sa im darí zapracovať mladých hráčov do A-tímu.

"Spravil som aj chyby, ale snažím sa z nich poučiť," poznamenal po stretnutí skromne hrdina domácich. Druhý a tretí gól DAC možno išiel na jeho vrub, ale to ho nerozhodilo.

Síce v samom závere DAC pridal ďalšie dva góly zásluhou Christiána Herca a Andrésa Romera, no nič to nemení na fakte, že mužom zápasu bol domáci gólman.

Svoje kvality ukázal už aj v predchádzajúcich kolách proti Veľkým Ludinciam a Štúrovu. Do zúfalstva privádzal aj útočníkov Dunajskej Stredy. Aj vďaka nemu bol stav päť minút pred koncom iba 2:0 pre hostí. Spyridon Risvanis a Ammar Ramadan skórovali ešte v úvodnej dvadsaťminútovke.

Sen každého brankára

"Ak sedemnásťročný chalan dostane taký gól, ako on ten druhý, tak sa zosype. On však ukázal obdivuhodnú mentálnu silu. A čo on pochytal, neskutočné... Myslím si, že ešte budeme o ňom veľa počuť," chválil svojho brankára tréner Horných Salíb Patrik Johancsik.

Diváci na tribúne mnohokrát neveriacky krútili hlavou. Kaprinai chytil aj nemožné, prízemné i polovysoké strely, nepríjemné pokusy zblízka i delovky z hranice šestnástky.

"Každý brankár sníva o tom, že sa môže ukázať v takomto zápase. Mne sa to teraz podarilo. Uvidím, čo z toho bude v budúcnosti," uviedol pre Sportnet mladý gólman.