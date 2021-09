Albánsky brankár spravil neuveriteľnú chybu. Pripomenul kiks Dúbravku

Situácia sa udiala v 66. minúte, keď domáci stredopoliar Olimpiu Morutan poslal center do voľného priestoru v šestnástke hostí. Zo zdanlivo neškodnej akcie sa však napokon nečakane zrodil jediný gól duelu.

Morutanov center sa úplne voľný obranca hostí Manuel Lazzari snažil odkopnúť do bezpečia, ale loptu ľavačkou vykopol len vysoko nad seba, čím dostal Strakoshu do problémov.

Nikým neatakovaný brankár Lazia chcel loptu chytiť do rúk, ale tá sa mu vyšmykla, narazila do žrde a od neho do siete.