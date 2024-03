Som nervózny. Veľa kamier, veľa ľudí. Radšej by som poslal video, priznal Lobotka

Prišiel v tmavom obleku, topánky sa mu riadne leskli. Z čela mu stekal pot, priznal, že je nervózny. Skúšal aj žartovať.

STANISLAV LOBOTKA prvýkrát vyhral anketu futbalista roka.

Čo to pre vás znamená?

Je to krásne. Môžem sa zaradiť medzi legendy, ktoré už predtým vyhrali. Keď začnete hrať futbal, tak vždy túžite dosiahnuť takéto ocenenia. Pocity sú neopísateľné. Je to energia do ďalšej práce. Veľmi si to vážim. Aj druhý Dávid Hancko mal životnú sezónu, stal sa majstrom Holandska. O to viac si to vážim.