Postavia v Prešove štadión na tretí pokus? Motiváciou je aj EURO do 21 rokov

V hre je okrem nového domova pre oživený Tatran Prešov aj ďalšia motivácia. Prešov by mohol byť v roku 2025 jedným z dejísk majstrovstiev Európy do 21 rokov.

Zaznela tam informácia, ktorú všetci potrebujú počuť. A to, že verejná súťaž na zhotoviteľa stavby je vo veľmi vysokom štádiu pred vyhodnotením. Čaká sa na zopár doplňovacích údajov, do dvoch alebo troch týždňov by sme mali mať vyhláseného víťaza.

Štadión sa má stavať po častiach. Ako vyzerá finančný rámec?

Reálne finančné krytie máme na prvú etapu. Ide o sumu odhadom do sedemnásť miliónov eur. Kapacita hľadiska v tejto fáze by mala byť tisíc osemsto miest na sedenie, čo predstavitelia SFZ považujú za nízke číslo, vzhľadom na podpísané memorandum k EURO do 21 rokov v roku 2025, o ktoré sa Slovensko uchádza. Na realizáciu podujatia európskeho významu to nepostačuje.