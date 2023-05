Savvidis do Slovana? Neverím, prišiel mi ako inteligentný hráč, rýpol si Mikovič

Červeno-čierni oslavujú jubileá, no čakajú ich aj veľké zmeny. A oznamuje ich netradičný muž.

TRNAVA, BRATISLAVA. V deň stého výročia je aktuálne najväčšou témou. Grécky futbalista Kyriakos Savvidis údajne mieri do tímu najväčšieho rivala.

V Slovane sa vypracoval, získal štyri majstrovské tituly a prestúpil do maďarského Ferencvárosu.

Pred sezónou 2019/20 prestúpil z Trnavy do Slovana holandský stopér Myenty Abena. V Spartaku bol predtým polroka, patril medzi najlepších stopérov ligy.

V januári 2020 zamieril do hlavného mesta aj ľavý obranca Lucas Lovat. V Trnave strávil celý predchádzajúci kalendárny rok. V Slovane sa radí medzi opory.

Čoskoro sa k nim môže pridať tretí hráč, o ponuke belasých pre Savvidisa informoval po poslednom kole na tlačovej konferencii tréner Michal Gašparík.

„Uvidíme, čo je na tom pravdy. Už sa nám to stalo aj s Lovatom a Abenom, takže by ma to neprekvapilo,“ poznamenal šéf trnavskej lavičky.

Zo Slovana do Trnavy

Ani presuny opačným smerom nie sú ojedinelé. Za posledných päť rokov hralo v Trnave oveľa viac exslovanistov ako naopak.