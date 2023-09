Dva tímy v skupine sú dobrá správa pre slovenský futbal, vraví Škrtel

Okrem Spartaka sa v skupinovej fáze EKL predstaví aj Slovan Bratislava, ktorý vo štvrtok prehral odvetu play off Európskej ligy s Limassolom (2:6).

"Máme dvoch zástupcov v EKL. Slovan síce mohol byť v Európskej lige, čo by bolo ešte lepšie, ale teraz máme dvoch zástupcov v EKL, čo je tiež dobré. A nielen pre Trnavu a Bratislavu, ale pre celý slovenský futbal.

S tímom ostal naďalej úzko spätý a prežíva s ním tohtosezónnu púť Európou.

"Asi nikto nečakal postup, keď chalani dostali Lech Poznaň. Podarilo sa im to, no aj tak málokto čakal, že postúpia aj cez Dnipro.

Ale všetci v klube si to zaslúžili. Hráči, tréneri, realizačný tím. Takisto si to zaslúžia aj fanúšikovia, ktorí prišli aj do Košíc vo veľkom počte," uviedol Škrtel.