Druhý deň EURO prináša prvý šláger. V "skupine smrti" nastúpia Chorváti proti Španielom

Španieli patria k najväčším favoritom na titul

Španielsko je s tromi triumfami na ME (rovnako ako Nemecko) najúspešnejšou krajinou turnajovej histórie a aj teraz patrí k spolufavoritom šampionátu.

V príprave si zverenci Luisa de la Fuenteho "zastrieľali" proti Andorre a Severnému Írsku, keď sa spolu štyrmi gólmi blysol útočník Mikel Oyarzabal.

V kádri figuruje aj 16-ročný tínedžer Lamine Yamal, ktorý sa môže už v sobotu stať historicky najmladším hráčom (rekord drží Poliak Kacper Kozlowski vo veku 17 rokov a 246 dní) i strelcom ME (rekord drží Švajčiar Johan Vonlanthen vo veku 18 rokov a 141 dní).

V tíme sa snúbia skúsenosti rutinérov Daniho Carvajala, Nacha, kapitána Alvara Moratu i Jesusa Navasa s vychádzajúcim hviezdami Pedrim, Ferminom Lopezom, Nicom Williamsom či Yamalom.

"Máme vyvážený tím a som presvedčený, že môžeme bojovať o zisk titulu. Je však veľa krajín, ktoré môžu trofej vyhrať," tvrdí španielsky kouč.

De la Fuente ocenil pred súbojom s Chorvátskom kvalitu súpera: "Naozaj obdivujem mentalitu chorvátskych futbalistov, pretože sú príkladom jednoty a hrdosti na národný tím.

My sa snažíme o to isté a našim cieľom v sobotu musí byť víťazstvo." Mladík Yamal by nasadenie do súboja s Chorvátskom považoval za vrchol doterajšej kariéry.

"Bude to asi môj doteraz najdôležitejší zápas vôbec. Neprišli sme sem do Nemecka na výlet, prišli sme sem vyhrať a urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo," uviedol pre oficiálnu stránku šampionátu krídelník Barcelony, ktorý oslávi 17. narodeniny deň pred finálovým zápasom EURO 2024.