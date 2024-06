Zo Slovákov žiaril najviac, čakal na životný prestup a dostal Porsche. Skončil v Slovane

Stále je to prvé a posledné vystúpenie našincov na najžiadanejšom turnaji. Nasledovali majstrovstvá Európy 2016 a 2021. O pár dní sa predstavia tretíkrát za sebou na európskom šampionáte, ktorý organizuje Nemecko.

V roku 2010 futbalisti Slovenska dokráčali v Juhoafrickej republike až do osemfinále majstrovstiev sveta.

BRATISLAVA. Veľký turnaj im môže zmeniť život a pomôcť predať sa do lepšieho klubu.

Šéf agentúry Stars and Friends v tom čase zastupoval väčšinu kľúčových hráčov národného tímu.

"Desať minút po zápase s Holandskom, mi prišla od Vitteka esemeska: ´Červené Porsche Cayenne.´ Stálo to 170-tisíc eur a daroval som mu ho s radosťou," priznal Csontó v rozhovore pre magazín HNonline.

Agent Karol Csontó pred MS v JAR svojim hráčom sľúbil, že im kúpi auto podľa ich výberu. Podmienkou bolo, aby strelili štyri góly. Róbert Vittek to splnil.

Ďalšiemu to zmenilo kariéru.

Žiadny slovenský futbalista nedal na majstrovstvách sveta či Európy viac gólov ako Vittek. Stačil mu na to jeden turnaj. Na šampionáte v Afrike strelil štyri z piatich gólov Slovenska. Dva góly dal proti Talianom.

„Ak mám byť úprimný, myslel som si, že mi MS zmení život podstatne viac. Mám na mysli svoju kariéru. Vzhľadom na to, aký úspech sme tam dosiahli a možno aj ja osobne. Pre mňa to bol veľmi vydarený turnaj, tak som očakával viac," povedal

Po famóznom turnaji očakával veľký prestup, ale napokon zostal v Turecku.

„Videl som, ako to hráčom z iných krajín zmenilo kariéru. Po majstrovstvách sveta 2010 som čakal možno najväčší prestup v kariére,“ priznal Vittek.

Možno som mal byť väčší sebec

Mal vtedy 28 rokov. „Čo bol výborný futbalový vek. Veril som, že nejaký dobrý klub by mohol prísť. A možno aj tie kluby boli, ale pre rôzne okolnosti sa to nezrealizovalo,“ vravel pre Sportnet. Aké okolnosti? Vittek to ďalej vysvetlil: