Zachránil Trenčín a rozlúčili sa s ním. Tréner Straka na lavičke končí

Český tréner František Straka to naposledy dokázal v AS Trenčín. Deň po sezóne však dostal informáciu, že na lavičke skončil.

Straka prišiel do klubu s jasným záchranárskym cieľom a ten dokázal splniť dokonca s predstihom. V predposlednom kole nadstavbovej časti jeho tím zvíťazil v Zlatých Moravciach 2:1.

„Sme zachránení, očakával by som, že keby bol záujem, asi by sa so mnou niekto rozprával. Zatiaľ so mnou nikto nehovoril, takže asi ten záujem nie je,“ jasne naznačil František Straka cez týždeň v rozhovore pre Sportnet.