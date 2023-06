Godál sa vracia z arabského sveta, na Slovensku si vyskúša štvrtý klub

Počas zimného prestupového obdobia odišiel Godál z Podbrezovej na hosťovanie do tímu FC Al Adalah, ktorý hrá najvyššiu súťaž v Saudskej Arábii. Odohral tam pätnásť zápasov, v ktorých sa dvakrát strelecky presadil.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Boris Godál sa po polročnom hosťovaní na Arabskom polostrove vracia do domácej Fortuna ligy.

On mi povedal, že si zvykli na hru bezo mňa a že mám voľnú ruku na hľadanie si nového klubu," povedal Godál. Ponuka z Banskej Bystrice ho potešila:

"Po návrate z hosťovania som zavolal trénerovi Skuhravému do Podbrezovej, aká je vlastne moja situácia, lebo som mal ešte rok platný kontrakt.

"Príjemne ma to prekvapilo, veci sa dali do pohybu a dnes som podpísal zmluvu. Verím, že to bude úspešné pôsobenie v tomto tíme."

Športový riaditeľ banskobystrického klubu Jozef Mores priznal, že keď sa naskytla šanca získať Borisa Godála, v klube okamžite reagovali.