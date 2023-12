Posilu Slovana čaká špeciálny duel, dostal sa do paradoxnej situácie

BRATISLAVA. V lete prišiel do bratislavského Slovana, pretože v Rapide Viedeň už oňho nemali záujem. A to napriek jeho skúsenostiam z Premier League.

"Osobne som rád, že sa stretneme s Grazom. Na druhej strane som smutný, že v dôsledku tretej žltej karty nebudem môcť zasiahnuť do prvého zápasu.

Wimmer tiež priznal, že najbližšieho súpera Slovana v pohárovej Európe dobre pozná. Má naň pozitívne, ale tiež negatívne spomienky.

"Práve na jeho štadióne som dal svoj prvý gól v rakúskej Bundeslige, zároveň som však zažil prehru v pohárovom finále v poslednej sezóne," uviedol.

Okrem toho sa aj vyjadril k šanciam Slovana na postup. Ak by sa belasým podarilo zvládnuť dvojzápas so Sturmom Graz, hral by osemfinále EKL.