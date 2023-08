Slovan v závere dvakrát inkasoval. Napriek tomu však postúpil a zaistil si pohárovú jeseň

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Postup do 3. predkola Ligy majstrov pred skvelou diváckou kulisou je výborný. Pokiaľ ide o záver zápasu, to sme my. Stačila malá nepozornosť a dostali sme dva góly. Mrzí ma žltá karta pre Vlada Weissa, ktorý nebude môcť nastúpiť v prvom dueli 3. predkola."

Aleksander Čavrič, strelec prvého gólu Slovana: "My vždy vyrobíme nejakú drámu, tak to bolo aj dnes. Znervózneli sme a inkasovali dva góly. Dôležité však je, že sme splnili náš cieľ a postúpili do 3. predkola. Pri mojom góle som mal aj šťastie, že ma našla lopta."

/zdroj: RTVS/