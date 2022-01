Hráči Slovana pôjdu do Dubaja, generálku s Austriou Viedeň zrušili

Do tréningového procesu sa vrátili po zraneniach už aj Dávid Holman, Lucas Lovat a Joeri De Kamps. Slovan uvoľnil na hosťovanie do Ružomberka Filipa Lichého, aby získal zápasovú prax.

Generálka mala byť na štadióne Austrie Viedeň, no vzhľadom na pandemickú situáciu sa zápas zrušil, takže hľadáme súpera na generálku na jarnú časť,“ povedal hlavný tréner majstra, ktorý priblížil aj predstavy o doplnení kádra: "S vedením klubu sme celú dovolenku pracovali na transferoch.

Ako som už avizoval, mužstvo chceme vyšperkovať hráčmi, ktorí môžu hneď zapadnúť do tímu a mali by priniesť kvalitu, najmä v útočnej fáze, no dá sa povedať, že v každej formácii máme vytypovaného hráča. Uvidíme, čo sa nám podarí, spoločne na tom pracujeme. V kádri zatiaľ nie je všetko uzavreté, ešte sa len začala príprava, uvidíme, ako to pôjde ďalej."

"Tešíme sa a vážime si od realizačného tímu a vedenia klubu možnosť pripravovať sa v krásnych nových priestoroch na Tehelnom poli.

Úvod prípravy nie je nikdy jednoduchý, je viac zameraný na fyzickú stránku, ale chceme to naplno odmakať, pretože vieme, že to potrebujeme. Tešíme sa na výzvy v novom roku," vraví kapitán Vasil Božkov.