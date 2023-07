Kto tvorí nový Slovan? Weiss sníval o mladých, plány však nevyšli

Ak by odišiel útočník Aleksandar Čavrič, v mužstve by nezostala ani jedna posila spred roku 2020. Srb oblieka belasý dres od septembra 2016, od odchodu Joeriho de Kampsa je služobne najstarší.

„Chceli by sme aj viac Slovákov. Len neviem, do akej miery sa to dá, aby sme udržali aj kvalitu,“ doplnil k transferovým plánom. Ako mu vyšli?

Päť nových hráčov

Z Bratislavy odišli viacerí dlhoroční harcovníci - Michal Šulla (31 r.), Matúš Ružinský (31), Adrián Chovan (27), Vernon de Marco (30), Jurij Medveděv (27), David Holman (30), či tiež ofenzívni hráči Andre Green (24), Žan Medved (24) a Giorgi Čakvetadze (23).

Vo väčšine prípadov išlo o rozhodnutie klubu, snaha bola len o zotrvanie Medveděva, Greena a Čakvetadzeho, hráči však mali iné predstavy.