Vážne zranenie ho malo vyradiť. Slovák ťahá český klub za záchranou

V septembri minulého roka utrpel vážne zranenie kolenného kĺbu a stehenného svalu, ktoré ho malo vyradiť do konca sezóny.

Teší ma to. Najmä preto, že som sa na ihrisko vrátil po dlhých siedmich mesiacoch. Po zranení som sa bál, že to nebude ono. Rýchlo som sa však etabloval a cítim sa dobre.

Mám radosť, že sa mi po individuálnej stránke darí. Mrzí ma však, že po tímovej to nie je ono. Nevyhrávame zápasy, ktoré by sme mali.

So Zlínom ste remizovali 2:2, viedli ste 2:0 a vyrovnávajúci gól ste inkasovali v nadstavenom čase.

Minulý týždeň sme v Jablonci vyhrávali v 89. minúte 2:1 a prehrali sme 2:3. Povedali sme si, že na konci to musíme rozkúskovať a uhrať výhru, nech sa deje čokoľvek. A teraz prídete to isté?

Po psychickej stránke je to pre nás náročné…

S 26 bodmi ste na predposlednom mieste Fortuna ligy, ktoré by znamenalo baráž. Na priamu záchranu strácate tri kolá pred koncom osem bodov...

Pred Jabloncom sme si vraveli, že by sme sa mohli vyhnúť baráži. Teraz bojujeme o to, aby sme nevypadli priamo.

Dva zápasy z troch hráme vonku, takže to bude náročné. Stále to však máme vo vlastných rukách, preto nestrácame nádej. So Zlínom máme lepšie vzájomné zápasy, takže ideme uhrať čo najviac bodov a na konci sa uvidí.

V posledných kolách to nebude o taktike, ale hlavne o hlave. Musíme byť dobre psychicky nastavený, aby sme to zvládli. Máme skúsené mužstvo, a tak verím, že to dokážeme.