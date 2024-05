Trnava si skomplikovala situáciu a hrozí jej neúčasť v pohárovej Európe. Gašparík: Veľké sklamanie

V poslednom kole tak musí bezpodmienečne zdolať Podbrezovú. Trnava má však všetko vo vlastných rukách, keďže mužstvá Žiliny a Dunajskej Stredy, ktoré majú o bod viac, sa stretnú vo vzájomnom zápase pod Dubňom.

„Veľké sklamanie, lebo to bol extréme dôležitý zápas o Európu a prehráme po dvoch strelách na bránku, keď sme dostali gól po rýchlom vhadzovaní,“ povedal podľa klubového webu Gašparík a pripomenul, že hostia boli v Dunajskej Strede aktívnejším mužstvom.

Domáci v priebehu stretnutia vystrelili do priestoru troch žrdí iba dvakrát, no stačilo to na trojbodový zisk a preskočenie Trnavy v tabuľke.