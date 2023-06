Vernon bol top profesionál, z ihriska sme ho museli vyhadzovať, vraví tréner Slovana

Štadión vytopilo po nedávnych prívalových dažďoch a mení sa aj ihrisko, ktoré sa krátko po sezóne zmenilo na jazdeckú arénu. Druhý júnový víkend sa tu uskutočnili konské preteky.

„Je to trošku daň za to, že sa na štadióne konajú aj iné podujatia. Samozrejme, nie je to momentálne práve futbalový pohľad, ale akceptujeme to, prípravu to neovplyvní. Čo sme potrebovali, to sme mali v Šamoríne a čo budeme potrebovať, to nájdeme v Rakúsku,“ poznamenal na úvod asistent trénera Slovana Boris Kitka.