Zápas, aký nemá obdobu. Víťaz Prezidentského pohára podáva žiadosť, chce vytvoriť novú tradíciu

„V obci to žije futbalom. Prežívame obrovskú eufória, ako nikdy predtým,“ pre Sportnet prezradil starosta obce a kapitán tímu Mário Kubiš.

Obec s 550 obyvateľmi prišla so zaujímavou myšlienkou. Ako víťaz Prezidentského pohára by rada vyzvala držiteľa Slovnaft Cupu – MFK Ružomberok. Či už v prípravnom stretnutí, alebo v dueli o akýsi Superpohár.

„Zmerali by si sily najlepší profesionálny klub s najlepším amatérskym. Cez týždeň pošleme do Ružomberka žiadosť. Veríme, že bude našej výzve naklonený. A podobné zápasy sa stanú tradíciou,“ dodal.

V Látkach si uvedomujú, že Ružomberok má nahustený program. Sú ochotné preto hrať v akomkoľvek termíne.

„Najkrajšie by bolo, keby sa hrá u nás, prispôsobíme sa však akejkoľvek alternatíve. Bolo by to fantastické.

Sme pripravení zabezpečiť pre Ružomberok ubytovanie, stravu a potrebné náležitosti spojené zo zápasom. Pre nás by to bola obrovská futbalová slávnosť. Už len, aby mal Ružomberok záujem,“ praje si Kubiš.