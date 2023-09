Slovan otočil skóre, víťazstvo mu zachránil skvelý zákrok brankára

/zdroj: RTVS/

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to veľmi dôležité víťazstvo, pretože ak chceme na niečo v tejto skupine pomýšľať, potrebovali sme to zvládnuť. Prehrávali sme po góle zo štandardky, ale siahli sme na dno síl a otočili sme to. Za aktivitu a bojovnosť sme si to zaslúžili. Chceli sme tri body, tie máme a z tohto pohľadu som spokojný.

Vladimír Weiss ml., kapitán a autor prvého gólu Slovana: "Boli sme trochu pod tlakom, ale dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo. Byť favorit a prehrávať je zložité a som rád, že sa nám to podarilo otočiť, hoci v závere sme si to trochu skomplikovali. Po návrate do zostavy som sa cítil dobre a ´Čavro´ dnes opäť ukázal, aký je pre nás dôležitý."

Aleksandar Čavrič, strelec víťazného gólu Slovana: "Som rád, že konečne to tam padlo. Už v prvom polčase som mohol skórovať, možno by to bolo pokojnejšie. Hostia boli v dobrom bloku, my sme skúšali nabiehať do priestorov za ich obranu. Bolo to ťažké, ale napokon sme našli kľúč k prekonaniu súperovej defenzívy. Je to veľmi dôležité víťazstvo."