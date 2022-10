Akoby sme boli na začiatku, vzdychol si Trpišovský. Slavia nečakane zakopla

Podľa stredopoliara Petra Ševčíka sú to stratené body, ktoré môžu rozhodovať: "Nemáme z toho zápasu nič, ale budeme hrať do posledného kola," poznamenal pre klubovú stránku.

Pre Slaviu to bola prvá domáca prehra v sezóne.

"V situáciách mimo pokutového územia si poradíme pokojne a suverénne, ale keď sa blížime do šance, tak si to neužijeme a začneme zmätkovať," poznamenal.

Podľa trénera Trpišovského má český tím naďalej ambíciu zvíťaziť v skupine a postúpiť priamo do osemfinále.

"Opticky sme na tom horšie, pretože dva z troch zostávajúcich zápasov odohráme vonku. Je to akoby sme teraz začínali od začiatku," poznamenal Trpišovský, ktorému naďalej chýbal zranený slovenský útočník Ivan Schranz.

Slavia nastúpi na ďalší zápas v EKL práve na ihrisku rumunského tímu: "Očakávam podobný priebeh, no my potrebujeme väčšiu kvalitu. Na výkon môžeme nadviazať, no musíme byť efektívni a vyvarovať sa chýb v defenzíve," pripomenul Trpišovský.

Tabuľka