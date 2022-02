Klub z neuznanej republiky porazil aj Real. Na Bragu vyrukuje s posilou z Fortuna ligy

V rozhovore pre klubový web Šerifu prezradil aj svoje dojmy z dva a polročného pôsobenia v našej najvyššej súťaži:

"Keď som prišiel do Pohronia, klub iba postupoval do Fortuna ligy, najvyššej súťaže. Je to malý klub, no cítil som sa tam veľmi komfortne, je tam úžasná mikroklíma. Snažil som sa, aby boli na mňa a moju hru hrdí. Myslím, že sa mi to podarilo," prezradil Badolo, ktorý ako jeden zo svojich hlavných cieľov označil reprezentáciu svojej rodnej krajiny, s ktorou by rád vyhral Africký pohár národov a kvalifikoval sa na majstrovstvá sveta.