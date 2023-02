Porovnávajú ho s otcom, podporil ho Škrtel. Musím byť trpezlivý a šanca príde, verí

Na jeseň nastupoval hlavne za béčko v tretej lige, no verí, že čoskoro dostane šancu v hlavnom tíme.

MAREK UJLAKY mladší (19) chce ísť v jeho stopách. Za sebou má prvé štarty za Spartak a účasť na majstrovstvách Európy do 19 rokov.

Trénujete s áčkom, no zápasy hrávate v Malženiciach, kde ste na prvom mieste. Aké sú vaše ciele do jarnej časti?

Chceme vyhrať súťaž a postúpiť do druhej ligy. Čaká nás náročná polovica sezóny, ktorá rozhodne. Máme na to, aby sme si vedúcu pozíciu udržali. Ak k zápasom pristúpime zodpovedne, podarí sa nám to. Všetko máme vo vlastných rukách.