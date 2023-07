Najlepším strelcom je hasič. Keby som dostal šancu, bol by som inde

ADRIÁN STRAPEK (22) sníval o veľkej kariére, no do hlavného tímu MFK sa nedostal. Hosťoval vo Zvolene a najnovšie v TJD Príbelce , kde sa stal najlepším strelcom piatej ligy Juh.

V baráži strelil dva góly a vybojoval Dukle Banská Bystrica postup do prvej ligy dorastu.

Skvele. Veľa to pre mňa znamená. V mužskom futbale to je len moja tretia sezóna, nikdy som toľko gólov nedal.

V útoku ste nastupovali s 39-ročný Máriom Kurákom, bývalým ligovým hráčom a osobnosťou piatej ligy.

Mário je legenda. Je to môj futbalový otec. On ma zavolal hrať do Príbeliec.

Predtým som pôsobil vo Zvolene, z kadiaľ som prestúpil sem. A neľutujem to.

Zo začiatku som asistoval viac ja jemu, no teraz sme si úlohy vymenili. Vhodne sa dopĺňame a spolu sa nám výborne darí.

Máme medzi sebou dobrú chémiu. Je pre mňa veľká skúsenosť a česť hrať s takou osobnosťou. Veľa vecí som sa pri ňom naučil. Všímam si, ako, čo robí. Je to veľký pán hráč a strelec.