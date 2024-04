Za dva roky postúpili z tretej ligy do prvej. Majú sa stretnúť po tridsiatich rokoch

V polovici deväťdesiatych rokov zažila Rimavská Sobota ozajstný futbalový boom. Mužstvo vtedajšieho Slovana, neskôr Taurisu postúpilo v sezóne 1994/95 z tretej ligy do druhej a o sezónu neskôr až do najvyššej súťaže.

Tréner bol nadšený

Spišák už má skúsenosti s organizovaním stretávok, pred rokom zorganizoval nevšedné stretnutie spoluhráčov z dorastu Jednota ZŤS Košice.

Košičana Spišáka oslovila Rimavská Sobota, keď mal osemnásť rokov, v ročníku 1992/93. „Potešil ma záujem, hoci úprimne povedané, ani som nevedel, kde presne to mesto leží. Vedel som len to, že to je smerom na západ od Košíc,“ zaspomínal si na svoje začiatky Spišák.