Zdolali Trnavu aj Talianov. V Rimavskej Sobote bol pred štvrťstoročím futbalový ošiaľ

„Vytvorili sme super partiu. Fantastickú formu chytil Pisár, ktorý neuveriteľne veľa trénoval, mal fantastickú kondíciu a bol super strelec. Keď sme postupovali z tretej do druhej ligy, strelil 23 gólov. Bol skoro neudržateľný,“ spomínal Kisel pred rokom v rozhovore pre Rimava.sk .

Rimavskosoboťania v deväťdesiatych rokoch v rozpätí dvoch sezón postúpili z tretej ligy do najvyššej súťaže. Jedným z hlavných strojcov úspechu bol tréner Karol Kisel.

„Boli to nezabudnuteľné chvíle. Robili sme autogramiádu skoro štyri hodiny. Bola to fantázia, nádherný zážitok,“ nadšene spomínal na jeden z najväčších úspechov kariéry tréner Kisel.

Po postupe do celoštátnej, 16-člennej druhej ligy, Rimavskosoboťania nepoľavili z ambícií. Najvyššia súťaž sa rozširovala, po sezóne 1995/96 postupovali z druhej ligy až štyri tímy.

„Taký gól som nevidel nikdy v živote. Bol som dosť blízko, keď Hrabal a Vrábeľ trafili loptu takmer naraz. Lopta letela najprv priamo, potom sa zatočila do bránky. Ako mohla opísať taký oblúk, netuším. Stále to nechápem,“ spomínal pre Rimava.sk Jozef Pisár.

Pred zápasom so Spartakom boli Rimavskosoboťania už na 12. mieste a za určitých okolností by sa zachránili aj v prípade prehry.

Špekulácie i divadelná hra

O zápase Rimavská Sobota – Trnava stále koluje veľa špekulácií a teórií. Niektorí hráči Trnavy dodnes čelia podozreniu fanúšikov, že zápas predali.

Vtedajší prezident Rimavskej Soboty Štefan Szántó po dvadsiatich rokoch v rozhovore pre denník Új Szó prezradil, že Košičania motivovali futbalistov Taurisu osemmiestnou sumou.

„Nemyslím si, že na Slovensku existovala väčšia finančná motivácia, akú vtedy núkali našim hráčom,“ tvrdil Szántó.

O pamätnom zápase vznikla v Trnave divadelná hra. Inscenáciu s názvom Futbal alebo Bílý andel v pekle videli aj niektorí futbalisti i vtedajší tréner Spartaka Karol Pecze.

„V tom poslednom zápase v Rimavskej Sobote určite nebolo hráča, ktorý by nechcel vyhrať,“ zdôraznil tréner Pecze pre Sportnet po premiére.

Jeho trnavský angažmán sa po krutej prehre skončil. Oslovila ho práve Rimavská Sobota.

„Keď ma o to žiadal pán Sedmák, náš hlavný sponzor, neveril som vlastným ušiam. Tomu človeku sme zničili kariéru tým, že sa nestali majstrami a teraz ho sem máme volať? Kontaktoval som ho s veľkými obavami. Reagoval tak, ako som očakával: nemôže našu ponuku prijať, veď aké reči by z toho boli, keby teraz prišiel do Rimavskej Soboty,“ spomínal Štefan Szántó.

Pecze nakoniec zakotvil v Košiciach.