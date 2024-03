Nemá sociálne siete ani rituál. Je to žrút času, tvrdí Ludha

Pred jarnou časťou opustil Podbrezovú a prestúpil do FK Teplice. V českom klube mal zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste, no po zranení Tomáša Grigara sa usadil medzi troma žrďami.

Špecializovaný zahraničný portál vám udelil známku 8.0, čo je slušné číslo. Ako vnímate fakt, že ste najlepším Slovákom víkendu?

V zahraničí hrá strašne veľa chlapcov, takže ma to potešilo. Extra to však nepreceňujem, sú to len čísla. Najdôležitejšie sú výkony a výsledky na trávniku.