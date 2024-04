Regáli vytrhol Karvinú z poslednej priečky, základnú časť ovládla Sparta

Sparta v paralelne hranom súboji triumfovala 4:1 v Olomouci. Sparta má okrem náskoku po základnej časti aj výhodu domáceho prostredia v dôležitom zápase so Slaviou.

Do nadstavbovej skupiny o titul pôjde mužstvo dánskeho trénera Briana Priskeho so štvorbodovým náskokom pred mestským rivalom Slaviou, ktorá v nedeľnom zápase 30. kola uspela na ihrisku Hradca Králové 2:0.

Česká liga - 30. kolo:

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 2:1 (1:0)

Góly: 26. Kovařík, 74. Matoušek – 47. Sychra

/E. Prekop hral do 68. min - brankár V. Budinský na lavičke náhradníkov/

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Góly: 19. Polidar – 90.+1. Hilál

/D. Hollý odohral celý zápas - A. Kadlec od 62. minúty/

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:4 (0:2)

Góly: 75. Šíp - 28. a 33. Krejčí (prvý z 11 m), 53. Birmančević, 66. Kuchta

/J. Chvátal odohral celý zápas, D. Ventúra od 69. min, brankár T. Digaňa sedel na lavičke náhradníkov - L. Haraslín hral od 82. min, brankár J. Surovčík na lavičke náhradníkov/

FC Zlín - MFK Karviná 0:1 (0:1)

Gól: 12. Regáli

/brankár M. Rakovan sedel na lavičke náhradníkov - R. Mikuš odohral celý zápas, M. Regáli skóroval v 12. minúte a hral do 70. min, brankár D. Holec odchytal celý duel/

FC Viktoria Plzeň - FK Teplice 3:0 (0:0)

Góly: 50. a 82. Chorý, 69. Vydra

/E. Jirka nastúpil v 73. min, brankár M. Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov - brankár R. Ludha odchytal celý zápas, R. Čerepkai do 58. min/

FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec 2:2 (1:0)

Góly: 20. Ewerton (z 11 m), 47. Kpozo – 55. Tupta, 69. Prebsl

/F. Blažek odohral celý zápas, M. Rusnák od 68. minúty - Ľ. Tupta sa presadil v 55. minúte a hral do 87. min, L. Letenay od 87. minúty/

FC Hradec Králové - SK Slavia Praha 1:2 (0:2)

Góly: 90.+1 K. Spáčil - 41. Provod, 43. Zmrzlý

/L. Čmelík do 57. min, S. Dancák hral do 79. min - I. Schranz do 71. min, M. Tomič od 87. min./

SK Dynamo České Budějovice - 1. FC Slovácko 2:2 (1:1)

Góly: 45.+1 Suchan, 55. Tranziska – 22. Kim, 83. Mihálik

/brankár D. Šípoš a M. Králik odohrali celý zápas - P. Blahút odohral celý duel/