Kto bude hrať krajské súťaže na západe? Jedna skupina môže mať menej účastníkov

Druhý tím III. ligy Západ Spartak Myjava si možno polepší. Podľa informácií Sportnetu by Myjava mohla hrať v druhej najvyššej súťaži. Predseda klubu Pavol Halabrín na oficiálnej stránke klubu sa ešte v pondelok vyjadril, že by takúto možnosť akceptovali.

„Ak ponuka príde, rozhodli sme sa, že ju prijmeme a do druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa prihlásime,“ uviedol.

Do novej tretej ligy Západ by sa tak mali presunúť mužstvá z 3. až 10. miesta III. ligy Západ z uplynulej sezóny, a to: Beluša, Šaľa, Kalná nad Hronom, Malženice, Častkovce, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Veľké Ludince.