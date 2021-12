Lille oslavuje senzačný triumf, Salzburg historickým postupom zarmútil Rakitiča

LILLE. Z vyrovnanej G-skupiny postúpili do osemfinále futbalovej Ligy majstrov mužstvá Lille a Salzburgu. V priamom súboji o účasť vo vyraďovacej fáze francúzsky majster zvíťazil vo Wolfsburgu 3:1 a rakúsky šampión doma zdolal FC Sevilla 1:0.

"Vyhrať skupinu je pre Lille výnimočné. Som hrdý, že môžeme fanúšikom ponúknuť ďalší atraktívny dvojzápas. Radi by sme odvetu hrali doma, no kohokoľvek po žrebe dostaneme, bude to určite pamätný zápas," tešil sa už na nasledujúceho súpera tréner Lille Jocelyn Gourvennec.