Totálna katastrofa. Svetový gigant sa prepadol do druhej triedy

„Barcelona si toto nezaslúži. Je veľa okolností, ktoré nás k tomu dohnali. Cítim sa zodpovedný,“ vravel Xavi. Trénerom je iba mesiac.

„Tak, ako to bolo s Koemanom (predchádzajúci tréner), tak to pokračuje s Xavim, ktorý prišiel k ohňu bez hadice. Barca má to, čo má, a viac nemá. Predovšetkým nemá žiadny cieľ,“ tvrdil Alfredo Relaňo z denníka AS.

Xavi sa snaží, Barcelona je na nič