Prezident UEFA nemá obavy o bezpečnosť európskeho šampionátu v Nemecku

Prvý absolvoval v roku 2021, keď pôvodný termín z roku 2020 posunuli pre pandémiu. ME vtedy hostilo 11 miest v 11 krajinách.

Pre 56-ročného Slovinca bude turnaj v Nemecku druhý európsky šampionát od jeho zvolenia do funkcie prvého muža UEFA v roku 2016.

BERLÍN. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin nevidí žiadne konkrétne obavy o bezpečnosť nadchádzajúcich ME vo futbale (14. júna - 14. júla).

"Situácia vo svete nie je ideálna. Z bezpečnostných dôvodov som rád, že už nemusím organizovať celoeurópsky turnaj ME ako tomu bolo v roku 2021.

Bolo to vtedy veľmi komplikované a nemyslím si, že by sme takýto formát mali v budúcnosti znovu uskutočniť. Bolo to náročné a drahé. Teraz máme opäť klasický turnaj v jednej krajine a s tým sú spojené mnohé výhody," uviedol Čeferin.

Narážal tým aj na otázku bezpečnosti šampionátu: "Je jednoduchšie spolupracovať s jednou krajinou než s viacerými. Koordinácia s nemeckými úradmi funguje veľmi dobre."