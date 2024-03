Bývalý hráč Realu kritizuje správanie Viníciusa. Odporúčam mu, aby sa ukľudnil, hovorí

Mnohí futbaloví experti vnímajú skutočnosť, že hlavný rozhodca Davide Massa z Talianska Viníciusa nevylúčil, ako pochybenie.

Brazílčanovi arbiter udelil iba žltú kartu. "Je to naozaj na polemiku. Ak by ho rozhodca vylúčil, neprekvapilo by ma to.

Myslím si, že po incidente mal byť Vini vystriedaný, pretože ho zalievala frustrácia a hrozilo jeho vylúčenie,“ povedal 55-ročný bývalý útočník.