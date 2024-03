Real hral od začiatku so zatiahnutou ručnou brzdou. Mužstvo trpelo, priznal Ancelotti

Po domácej prehre 0:1 cestovali do španielskej metropoly na osemfinálovú odvetu s malou dušičkou, napokon však po remíze 1:1 na Santiago Bernabeu neboli ďaleko od toho, aby konfrontáciu doviedli do predĺženia.

MADRID. Futbalisti RB Lipsko poriadne skomplikovali favorizovanému Realu Madrid cestu za postupom do štvrťfinále Ligy majstrov.

Po prihrávke Judea Bellinghama otvoril Vinicius Junior v 65. minúte skóre. O tri minúty vyrovnal hosťujúci kapitán Willi Orbán. Lipsko prestrieľalo súpera 21:12 a prezentovalo sa nebojácnym výkonom, no postúpil súper.

"Hrali sme zle, vo veľmi slabej intenzite. Moje mužstvo trpelo, mentálne nezvládlo zápas tak, ako by sa žiadalo. Od začiatku do konca sme hrali so zatiahnutou ručnou brzdou, nevedeli sme sa presadiť.

Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý nemal čo stratiť. Najdôležitejšie však je, že sme postúpili do štvrťfinále," uviedol po stretnutí Ancelotti.