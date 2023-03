Hráči mali rešpekt. Súboj malých dedín viedol rozhodca z Fortuna ligy

ĽUBORČA. Žiak Senice po páde na zem utrpel otras mozgu. Rozhodca mu vytiahol zapadnutý jazyk a oživoval ho do príchodu záchranárov.

„Futbal v siedmej lige je pomalší. Nedá sa porovnávať s profesionálnymi zápasmi, no bral som to ako dobrý tréning. Keď mám voľno, nemám problém rozhodovať akýkoľvek súboj,“ prezradil ligový arbiter.

„Na siedmu ligu je to rarita. Stalo sa, že nám chodili pískať ligoví rozhodcovia z okolia Trenčína, ako napríklad Martin Dohál či Martin Ježík. Z druhej strany republiky však určite nie,“ uviedol tajomník TJ Družstevník Vlára Ľuborča Marek Koníček.

„Hráči to prijali a mali rešpekt. Zápas bol korektný a vyššia úroveň bola zrejmá. Arbitri mali signalizačné a komunikačné zariadenia, čo na dedine nie je zvykom. Pre všetkých to bolo spestrenie a sme otvorení takýmto zaujímavostiam,“ dodal.

O tom, že do Ľuborče príde fortunaligový arbiter s ligovými asistentmi sa hráči dozvedeli až v piatok večer. Po opravnej delegácii.

„Z môjho pohľadu to bol bezproblémový zápas. Video je dostupné na futbalnete a každý si ho môže pozrieť,“ uviedol Koníček s tým, že podľa pohybu rozhodcov bolo zrejmé, že sú z iného sveta. Veľa ľudí si však nevšimlo, že zápas vedie arbiter z Fortuna ligy.

Šéf Ľuborče si netrúfne hodnotiť výkon rozhodcov, pretože na to nie je kompetentný.

Hralo sa korektne

Ziemba naposledy viedol zápas Trenčín – Ružomberok. O dva týždne neskôr Ľuborča - Dolná Súča.

„Zápas prebehol v rámci slušnosti. Rozhodcovia nemali veľa práce, hralo sa korektne. Arbitri pískali dobre, no myslel som, keďže prišli z ligy, že to bude ešte lepšie,“ uviedol tréner Dolnej Súče Miroslav Hlávek s tým, že aj v ObFZ Trenčín je veľa kvalitných rozhodcov, ktorí by si zaslúžili šancu vo vyšších súťažiach.