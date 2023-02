Slovenský brankár Le Giang plní otcov sen. Je pripravený reprezentovať Vietnam

Po novom je bývalý brankár Žiliny, Bohemians Praha či Pohronia otvorený novým výzvam. Potvrdil to prestupom do vietnamského klubu FC Cong An Ha Noi.

Otec pochádza z Vietnamu, no po vietnamsky nevedel ani slovo. PATRIK LE GIANG (30 ) pred časom dostal ponuku reprezentovať ázijskú krajinu, no odmietol ju. Chcel sa uplatniť v Európe a hrať za Slovensko.

Kontakt s Vietnamom trval s prestávkami už roky, no intenzívnejšie to začalo byť koncom minulého roka, respektíve začiatkom tohto. Otvoril som sa tomu a prijal som novú výzvu v kariére aj živote.

Narodili ste sa na Slovensku, no otec pochádza z Vietnamu. Je to váš druhý domov? Zohralo aj to rolu pri vašom prestupe?

Samozrejme, že aj to zohralo svoju úlohu. Vždy to bol veľký sen môjho otca, no nikdy ma do toho netlačil. Fandil mi a povzbudzoval ma, aj keď som bol v Európe. Dnes viem, že vďaka nemu a svojim koreňom sa tu budem cítiť ako v druhom domove.

Prečo ste sa rozhodli skončiť v FK Pohronie?