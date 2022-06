Drina priniesla skvelý výsledok. Postúpi do druhej ligy aj Spišská Nová Ves?

Ako dopadne treťoligové derby Rudňany – Spišská Nová Ves? Podarí sa piatoligovej Tepličke menší futbalový zázrak vo Svite? A ako dopadne postupový boj medzi Hrabušicami a Jamníkom do krajskej súťaže?

Ak sa jej chceli Krompašania vyhnúť, museli by v Lipanoch vyhrať, a zároveň by Rudnianci nemohli zdolať Spišskú Novú Ves.

A teraz to najparadoxnejšie! Emil Jacko je šéfom futbalu v Lipanoch a trénerom Rudnian...

Rudňany napokon remizovali 1:1 a Krompachy prehrali 0:5.

„Pre chlapcov je to z morálneho hľadiska cenný bod. Za predvedený výkon si ho zaslúžili. Čo sme celú sezónu nedokázali, teraz to vyšlo – herná disciplína. To prekvapilo nás všetkých,“ priznal Jacko.