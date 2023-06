Bagre už pracujú. Rozbehla sa výstavba futbalového štadióna v Prešove (VIDEO)

Na križovatkách ulíc Čapajevova a Björnsonova vládne aktuálne pracovný ruch.

Výstavba štadióna bude rozdelená do dvoch etáp. Prvá má trvať dvanásť a druhá šesť mesiacov. Môžu sa prelínať, to znamená, že práce v rámci oboch etáp by mali prebiehať aj súčasne.