Vítali ho ako väzňa zo Shawshanku, mal ukrutné bolesti. Brankár bol zo Slovákov najlepší

„Nešiel som na ihrisko s cieľom, že budem trucovať a robiť zo seba chuja, aby všetci na mňa nadávali. Vyhľadal som aj pomoc športového psychológa, ale už sa to nedalo,“ priznal pred časom pre Sportnet.

Situácia prerástla až do konfliktu medzi hráčom a klubom. Greif istý čas nastupoval za najúspešnejší slovenský tím proti svojej vôli. Aj keď, ako sám tvrdí, vždy sa snažil podať najlepší výkon.

Špekulovalo sa o jeho odchode do Anglicka, no najväčší záujem ukázal španielsky klub RCD Malorka.

„Mnohokrát som hral s nebezpečnými zraneniami, napríklad s prasknutým prstom na ruke. To ľudia nevedia, ani tréner. Mám čisté svedomie. Klubu som odovzdal maximum aj na úkor svojho zdravia.

Nehodnotil by som to tak, že jedna strana dala tomu viac ako druhá. Pomohli sme si navzájom. Nielen na ihrisku, ale aj mimo neho, čo mnohí ani nevedia,“ vysvetľoval Greif s tým, že si prestup do kvalitnejšej ligy zaslúžil.

RCD Malorka privítal v lete 2021 Greifa netradičným videom z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank.

„Nevedel som, čo sa chystá. Na jednej strane sa to dá vnímať vtipne, na druhej strane to môže byť pre niekoho urážka. V Malorke to dosť rezonovalo a video bolo urobené pre fanúšikov,“ komentoval vtedy.

VIDEO: Dominik Greif a jeho Vykúpenie z väznice Shawshank