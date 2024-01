Dáva zabudnúť na chyby. Slovenský brankár patril medzi najlepších

V Slovane bol v menšej permanencii ako v Zlatých Moravciach. Bol práve to problém jeho kolísavých výkonov?

Adrián Chovan si vďaka stabilným výkonom vyslúžil prestup do Slovana Bratislava.

Po prestupe do gréckeho klubu Panserraikos F.C. chytá Chovan opäť výborne. V tíme nováčika najvyššej súťaže zaznamenal druhú nulu po sebe, jeho tím zdolal Gianninu 2:0 a je na deviatom mieste.

Špecializovaný portál sofascore.com mu udelil známku 7.3, ktorá ho vyniesla na druhé miesto v tabuľke všetkých Slovákov v zahraničí.

Je všeobecne známe, že rola brankára je najťažšia. Keď útočník zahodí tri, štyri šance, rýchlo sa na to zabudne. No keď spraví chybu brankár, vezie sa to s ním veľmi dlho.

Najlepším príkladom je nemecký gólman Loris Karius, ktorý vo finále Ligy majstrov 2018 spravil dve chyby, ktoré ho stáli celú kariéru.